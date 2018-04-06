Боец МакГрегор арестован после нападения на автобус в Нью-Йорке: ему предъявлены обвинения

Зарубежные СМИ сообщили, что известный боец и чемпион организации UFC в легком весе Конор МакГрегор и его одноклубник Сиан Коули были арестованы после инцидента с нападением на автобус в Нью-Йорке, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным издания MMA Fighting, которое ссылается на источник в полиции Нью-Йорка, МакГрегор был обвинен по трем пунктам нападения и одному пункту нанесения вреда. Коули, его товарищ по команде SBG, был обвинен по одному пункту нападения и еще одном преступлении.

Напомним, МакГрегор попал в полицию после нападения его и еще нескольких человек на автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых был и российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Возможной причиной инцидента стал конфликт между Хабибом и другом МакГрегора, российско-ирландским бойцом Артемом Лобовым (на фото ниже).