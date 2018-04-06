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Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  добавить комментарий
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
06.04.2018 14:35 Мск (16:35 Екб)
спорт | За рубежом
Боец МакГрегор арестован после нападения на автобус в Нью-Йорке: ему предъявлены обвинения
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Конор МакГрегор, Артем Лобов (2018) | Фото: twitter.com

Зарубежные СМИ сообщили, что известный боец и чемпион организации UFC в легком весе Конор МакГрегор и его одноклубник Сиан Коули были арестованы после инцидента с нападением на автобус в Нью-Йорке, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным издания MMA Fighting, которое ссылается на источник в полиции Нью-Йорка, МакГрегор был обвинен по трем пунктам нападения и одному пункту нанесения вреда. Коули, его товарищ по команде SBG, был обвинен по одному пункту нападения и еще одном преступлении.

Напомним, МакГрегор попал в полицию после нападения его и еще нескольких человек на автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых был и российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Возможной причиной инцидента стал конфликт между Хабибом и другом МакГрегора, российско-ирландским бойцом Артемом Лобовым (на фото ниже).

Артем Лобов, Хабиб Нурмагомедов(2018)|Фото: championat.com

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06.04.2018 14:35 Мск | Нью-Йорк | Артем Малянов
16:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 10:20 Мск
Чемпион UFC Конор МакГрегор попал в полицию после нападения на автобус с другими бойцами








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Боец МакГрегор арестован после нападения на автобус в Нью-Йорке: ему предъявлены обвинения
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