Назначен руководитель Росприроднадзора ХМАО

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу назначен Вадим Скворцов. Распоряжение подписал министр природных ресурсов Сергей Донской, передает корреспондент Накануне.RU.

Скворцов работал в должности заместителя начальника управления. В период 2000-2009 гг. он служил в органах госбезопасности Российской Федерации.

Напомним, Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской не стал продлевать контракт с главой Росприроднадзора Югры Романом Мишениным после того, как глава федерального ведомства рекомендовал отправить его в отставку. Причиной послужили вскрывшиеся нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.