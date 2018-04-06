В Москве женщина продала своего годовалого сына за 20 тысяч долларов

В Москве следователи предъявили женщине обвинение в продаже своего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, в декабре, находясь в Алма-Ате, 33-летняя женщина разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка, 2017 года рождения.

"В данном сообщении она указала сведения о необходимости предоставления ей материальной компенсации со стороны потенциальных усыновителей. За продажу своего ребенка обвиняемая потребовала 20 тысяч долларов США, что эквивалентно 1 177 800 рублям", - сказали в СК.

5 апреля женщина вместе с ребенком прибыла в Москву для совершения сделки купли-продажи. В роли покупателей выступили оперативники. "В квартире по Большой Тульской улице женщина написала отказ от ребенка и предала его покупателю. В тот же день участники сделки направились в московский банк для передачи матери ребенка денежного вознаграждения, где последняя была задержана", - рассказали в ведомстве.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "б,г,з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ребенок помещен в специализированное медучреждение.



В ходе расследования следователи направят запрос о правовой помощи в Казахстан для установления и допроса биологического отца мальчика.