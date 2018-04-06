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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за сорванный бой Поветкина со Стиверном
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Александр Поветкин Бермейн Стиверн взвешивание бокс (2016) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за сорванный бой Поветкина против Стиверна за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета, сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде.

Мужчина приобрёл восемь билетов стоимостью 27 тыс.руб. Мероприятие не состоялось из-за того, что российского боксёра заподозрили в употреблении допинга. Бой заменили на поединок между Поветкиным и Дюопа.

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу истца с ООО Промоутерская компания "Мир бокса" четыре тыс. руб. - стоимость одного билета, четыре тыс. руб. - неустойку, 245 руб. - проценты, одну тыс. руб. - компенсацию морального вреда, четыре тыс. 622 руб. - штраф.

Истец не согласился с решением Ленинского районного суда Екатеринбурга и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия
не нашла нарушений норм материального права и согласилась с решением суда первой инстанции, оставив его без изменений.

Александр Поветкин Бермейн Стиверн взвешивание бокс(2016)|Фото: Накануне.RU

Напомним, позже с Поветкина были сняты обвинения в употреблении допинга - такое решение принял Всемирный боксерский совет (WBC). В марте 2017 года организация отстранила "Русского Витязя" от боев на неопределенный срок и оштрафовала его на $250 тыс. Причиной стало то, что Александр якобы принимал запрещенный препарат остарин, из-за чего был сорван его бой с канадцем Бермейном Стиверном.

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06.04.2018 14:22 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.11.2017 14:30 Мск
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Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за сорванный бой Поветкина со Стиверном
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