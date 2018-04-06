Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за сорванный бой Поветкина со Стиверном

Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за сорванный бой Поветкина против Стиверна за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета, сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде.

Мужчина приобрёл восемь билетов стоимостью 27 тыс.руб. Мероприятие не состоялось из-за того, что российского боксёра заподозрили в употреблении допинга. Бой заменили на поединок между Поветкиным и Дюопа.

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу истца с ООО Промоутерская компания "Мир бокса" четыре тыс. руб. - стоимость одного билета, четыре тыс. руб. - неустойку, 245 руб. - проценты, одну тыс. руб. - компенсацию морального вреда, четыре тыс. 622 руб. - штраф.

Истец не согласился с решением Ленинского районного суда Екатеринбурга и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия

не нашла нарушений норм материального права и согласилась с решением суда первой инстанции, оставив его без изменений.

Напомним, позже с Поветкина были сняты обвинения в употреблении допинга - такое решение принял Всемирный боксерский совет (WBC). В марте 2017 года организация отстранила "Русского Витязя" от боев на неопределенный срок и оштрафовала его на $250 тыс. Причиной стало то, что Александр якобы принимал запрещенный препарат остарин, из-за чего был сорван его бой с канадцем Бермейном Стиверном.