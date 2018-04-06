Сотрудников мэрии Салехарда проверят на халатность из-за нападений собак на детей

Сотрудников мэрии Салехарда проверяют на халатность из-за нападений собак на детей, передает корреспондент Накануне.RU.
"Следователь даст правовую оценку действиям всех сотрудников мэрии, ответственных за отлов и содержание бездомных собак, обитающих в Салехарде", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Напомним, первое нападение произошло 2 апреля на улице Щорса. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные псы. Возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы арктического региона. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование. Второе случилось 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник получил травмы руки.