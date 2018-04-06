"Вот он, символ нашего города". В центре Кургана прямо на проезжей части провалился асфальт

В Кургане на улице Карла Маркса в самом центре города у дома №111 "Камаз" чуть не провалился под асфальт - на дороге образовалась огромная яма.

Об этом написали пользователи соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Курган".

"Очередной провал дороги на К.Маркса 111. Груженый КАМАЗ чудом успел выскочить, когда под ним провалился асфальт. Будьте осторожны, яма продолжает разрастаться в размерах", - пишет Сергей Гаркуша.

Пользователь также выложил фотографию.

В комментариях к посту жители стали писать комментарии, обвиняя городских дорожников в бездействии. В администрации города Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

"Вот он, символ нашего города", - написала Марья Пивоваренко, имея ввиду появление огромного количества ям на дорогах Кургана с наступлением весны.

В настоящий момент на месте работают дорожники, место провала огородили знаками и спецзабором.