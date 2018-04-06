В Пермь приедет Никита Михалков

13 апреля в Москве состоится заседание секретариата "Союза кинематографистов РФ", на котором будет обсуждаться возможность проведения выездного заседания в Перми. Знаменитые киношники в столицу Прикамья приедут во главе с Никитой Михалковым.

Главный вопрос заседания секретариата - "Об опыте "Пермской синематеки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе образовательного проекта. Кроме этого, председатель секретариата давно озабочен положением с документальным кино в регионе: в феврале этого года в адрес губернатора Пермского края было направлено письмо, в котором Никита Михалков призывал "сделать несколько шагов в поддержку" усилий пермских киноспециалистов. Это касалось создания "Пермской кинокомиссии" и финансирования производства местных документальных фильмов. Планируется к этим проблемам вернуться и на выездном заседании.