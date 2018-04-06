Путин обсудил с Макроном по телефону сирийскую проблематику

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, обсудив российско-французские отношения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В частности стороны продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике. Так, Путин проинформировал о достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля лидеров России, Ирана и Турции договорённостях по дальнейшей работе в интересах обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии, укрепления её суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности. "Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путём выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета. При обсуждении обстановки в Восточной Гуте обращено внимание на завершающуюся в этом районе беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков, не желающих складывать оружие", - говорится в сообщении.

Российский лидер указал на необходимость консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии.

"Выражена готовность продолжить российско-французские консультации по ключевым аспектам урегулирования в Сирии", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений с учётом предстоящего визита французского президента в Россию в мае 2018 года.