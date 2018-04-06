Представитель МИД РФ назвала "уничтожением улик" кремацию погибших питомцев Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость об уничтожении домашних животных отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии сообщила, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей - кот и две морские свинки - мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. Что касается второго кота, то он якобы сбежал из дома, что подтверждается показаниями соседей.

"Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно "важные свидетели", раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля", - написала в Facebook Захарова.

Она, в частности, обратила внимание на то, что по данными британских СМИ морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома.

"То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!!", - удивилиась представитель МИД.

Захарова также выразила недоумение в связи с тем, что кота бывшего полковника ГРУ усыпили, так как он находился "в стрессовом состоянии".

"Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика? Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом", - отметила Захарова.

Самым интересным в истории с питомцами она назвала то, что о наличии домашних животных дома у Скрипаля знала телкомпания "Би-Би-Си", которая "по каким-то причинам эту информацию скрыла".

"Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина", - заключила Захарова.

В четверг вечером посольство РФ официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних питомцев Сергея Скрипаля. Российские дипломаты уверены, что информация о том, пострадали ли животные от химического отравления, чрезвычайно важна для расследования в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома.