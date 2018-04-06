Российские металлурги готовят ответные меры на ввозные пошлины США

Российские металлургические компании готовят ответные меры на введение заградительных пошлин Штатами. Предложения через несколько дней будут обсуждаться в Правительстве РФ, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Компании готовят свои предложения, будем их обсуждать. Сначала думали провести совещание в Красноярске, но сейчас думаем на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше", - приводит его слова "Интерфакс".

Речь идет о пошлинах в отношении американских товаров. Перечень пока неизвестен, сказал Дворкович.

Напомним, США в марте ввели пошлины на сталь алюминий в размере 25 и 10%. Китай уже ввел ответные пошлины на товары из США.