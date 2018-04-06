В Зауралье мужчина, выливший на ребенка кипящий суп, заплатит крупный штраф

43-летний житель села Звериноголовское заплатит 100 тыс. рублей штрафа за то, что облил маленького ребенка кипящим супом.

Инцидент произошел в июне 2016 года - мужчина вылил из металлической чашки горячий суп на девочку 2013 года рождения, причинив ей телесные повреждения средней тяжести, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"В связи с поступившим обращением законного представителя ребенка прокурор Звериноголовского района направил в суд иск в интересах девочки о взыскании компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей, иск был удовлетворен частично", - добавили в ведомстве.