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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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от издателя  |  комментариев: 3


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Киев пообещал сделать все возможное, чтобы турбины Siemens в Крыму никогда не заработали
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турбина для электростанции, Siemens (2017) | Фото: Siemens

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были доставлены в Крым, никогда там не работали. Об этом он сказал в Верховной раде во время часа вопросов к правительству.
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"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении России", - сказал Гройсман.

По его словам, санкционная политика по отношению к России действует.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Евросоюза и непосредственно к Siemens.

"Мы скоординированно пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков, и сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в Крыму "обманным путем", не работали там", - сказал он.

По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания довести это до конца.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле 2017 г. случился международный скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 г. для использования исключительно на Таманском полуострове, но у купленного оборудования сменился собственник, и "дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт" переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт.

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06.04.2018 14:00 Мск | Евгений Чернышёв
16:00 Екб


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Киев пообещал сделать все возможное, чтобы турбины Siemens в Крыму никогда не заработали
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