Киев пообещал сделать все возможное, чтобы турбины Siemens в Крыму никогда не заработали

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были доставлены в Крым, никогда там не работали. Об этом он сказал в Верховной раде во время часа вопросов к правительству.

"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении России", - сказал Гройсман.

По его словам, санкционная политика по отношению к России действует.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Евросоюза и непосредственно к Siemens.

"Мы скоординированно пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков, и сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в Крыму "обманным путем", не работали там", - сказал он.

По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания довести это до конца.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле 2017 г. случился международный скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 г. для использования исключительно на Таманском полуострове, но у купленного оборудования сменился собственник, и "дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт" переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт.