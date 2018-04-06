По делу о торговле детьми-сиротами в Екатеринбурге прошли обыски в органах опеки

Екатеринбургские следователи продолжают работу по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями чиновников органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот в приемные семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что органы опеки Орджоникидзевского района уральской столицы якобы требуют деньги за усыновление детей-сирот. Следователи начали проверку после публикации в издании The Insider заметки о вымогательствах со стороны руководства соцопеки у будущих приемных родителей. По данным издания, за одного ребенка требуют несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, рассказывалось о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих сиротам и продаже закрепленной за ними недвижимости.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области сейчас устанавливается круг лиц, возможно, причастных к противоправным деяниям. Также выясняются все обстоятельства совершенных ими незаконных действий, устанавливаются пострадавшие. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции областного Главка полиции.

"Уже проведен ряд обысков в подразделениях органов опеки и попечительства города Екатеринбурга, анализируется финансовая документация о движении денежных средств, принадлежащих сиротам, а также иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в СКР.

Расследование продолжается. Как добавили в ведомстве, всем, кому что-либо известно о подобных случаях противоправных действий должностных лиц, которые могли быть совершены в отношении несовершеннолетних, нужно сообщить об этом по круглосуточной телефонной линии "Ребенок в опасности": 8 (343) 297-71-60.