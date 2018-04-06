В Челябинской области 58-летний мужчина умер на глазах у прохожих от сердечного приступа

В Коркино 58-летний мужчина умер прямо на улице на глазах прохожих.

Инцидент произошел днем 5 апреля около одного из многоэтажных домов по улице Сакко и Ванцетти, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти является сердечное заболевание", - добавили в СК.