Новые меры пресечения - революция в российском УПК

Адвокат Павел Астахов назвал новые меры пресечения, принятые Госдумой в качестве поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, революцией в правоохранительной системе. В месте с тем, он подчеркнул сложность контроля за исполнением таких мер.

"Сложно сказать, насколько российские силовые ведомства располагают всем спектром технических средств и необходимым штатом сотрудников для отслеживания соблюдения запретов. Не исключена вероятность того, что отсутствие возможности соблюдать запрет позволит просто избежать наказания", - отметил он.

Согласно принятому закону о введении новых мер пресечения в УПК, суд может запретить приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми - свидетелями и потерпевшими, выходить из дома в определенные периоды времени и пользоваться средствами связи.

Подобная практика в настоящее время распространена в странах Запада, в частности, в США, пишет Infox.