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06.04.2018
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
06.04.2018 13:43 Мск (15:43 Екб)
политика | В России
Новые меры пресечения - революция в российском УПК
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Адвокат Павел Астахов назвал новые меры пресечения, принятые Госдумой в качестве поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, революцией в правоохранительной системе. В месте с тем, он подчеркнул сложность контроля за исполнением таких мер.
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"Сложно сказать, насколько российские силовые ведомства располагают всем спектром технических средств и необходимым штатом сотрудников для отслеживания соблюдения запретов. Не исключена вероятность того, что отсутствие возможности соблюдать запрет позволит просто избежать наказания", - отметил он.

Согласно принятому закону о введении новых мер пресечения в УПК, суд может запретить приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми - свидетелями и потерпевшими, выходить из дома в определенные периоды времени и пользоваться средствами связи.

Подобная практика в настоящее время распространена в странах Запада, в частности, в США, пишет Infox.

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06.04.2018 13:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:43 Екб


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Новые меры пресечения - революция в российском УПК
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