На Южном Урале следствие выявило еще 17 преступных эпизодов в деле главы села, обвиняемого во взяточничестве

Следователи Южного Урала выявили еще 17 преступных эпизодов в уголовном деле главы Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиля Габитова.

Эпизоды связаны с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории села, и последующим их отчуждением из муниципальной собственности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2013 году Габитов, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, осуществил выдачу фиктивной выписки из похозяйственной книги о наличии у последнего прав пользования земельным участком площадью 750 кв. метров в поселке Трубный Сосновского района. В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. Также, обвиняемый в 2008 году получил взятки в сумме более 1 млн рублей за незаконное выделение местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.