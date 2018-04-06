ФСБ: Глава Саентологической церкви Петербурга "отмыл" 17 миллионов рублей

Против одного из руководителей "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело о легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе местного УФСБ.

Сумма легализованных средств - не менее 17 млн рублей из 140 млн рублей, полученных наличными, передает "Интерфакс".

В середине прошлого года основатели саентологической церкви Петербурга были арестованы. Как сообщалось, следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей.

В конце марта ФСБ провела обыски в Петербурге в помещениях, используемых саентологической церковью.