Украина выразила желание иметь консулов в Ростове-на-Дону

Украина предложит России направить консулов в Ростов-на-Дону. Об этом в эфире украинского "5 канала" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове. Из-за того, что пять из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас или находятся в тюрьмах России, или просто находятся на территории России", – сказала вице-премьер.

На вопрос о возможном прошении России зеркально вернуть столько же российских дипломатов на Украину, она ответила, что это "самый простой сценарий, который мы можем спрогнозировать". При этом Климпуш-Цинцадзе заявила, что "абсолютно не воспринимает возможность замены дипломатов в том количестве, в котором они были высланы".

По ее словам, в вопросе высылки или допуска российских дипломатов Украина будет действовать только с учетом указаний Запада, потому что "приобщилась к единым действиям западной цивилизации".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев объявил о высылке российских дипломатов 26 марта, обвинив их в работе на спецслужбы. Посольство России на Украине заявило, что Киев поддался на провокацию Лондона. После этого Украина запретила въезд всем российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США.