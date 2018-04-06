В Перми по территории режимного предприятия второй день бегает рысь

В Перми по территории одного из режимных объектов на ул. Козьмы Минина бегает рысь Животное не могут поймать уже второй день. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации очевидцев, рысенку всего год. Он проник на территорию предприятия ночью, перепрыгнув через забор и зарычал на охранников, которые явились на звук сработавшей сигнализации.

"Охотовед сказал, что забрать его не может, снотворного нет, убить нельзя. Ждут, пока выпрыгнет обратно", - говорится в группе "Подслушано Пермь".

Некоторых пользователей социальных сетей удивило, что в Перми водятся рыси. Часть комментаторов пошутили про новый зоопарк, другие - про то, что животное пришло на предприятие, чтобы "шпионить".

Однако, это не первый случай, когда рысь выходит в город. В феврале этого года пермяки тоже видели рысь и даже засняли ее на видеокамеру.