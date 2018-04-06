В Каменске-Уральском "дочку" ТМК оштрафовали за ртутные отходы

Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в деятельности ООО "ТМК-ИНОКС".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ООО "ТМК-ИНОКС" в 2016 году значительно превысило установленные нормативы образования ртутных отходов.

Сейчас компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу. Кроме того, прокуратура в адрес директора "дочки" внесла представление с требованием устранить нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.