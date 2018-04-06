Кремль: Telegram очень удобный, но закон есть закон

В Кремле считают Telegram удобным каналом для общения, но будут искать альтернативу, если мессенджер все-таки будет закрыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска стало то, что не были исполнены требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Ситуацию прокомментировали в Кремле.

"Много есть мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе, для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус [между руководством Telegram и надзорными органами], а пока, насколько мы понимаем, он не найден", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

"Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", - заключил пресс-секретарь президента.

Добавим, советник главы государства по развитию интернета Герман Клименко уже посоветовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ.