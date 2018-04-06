На Южном Урале стоки из исправительной колонии загрязнили озеро хлором

В Челябинской области в озеро Сазоново, которое расположено между Озерском и Кыштымом, вылили хлорсодержащие элементы - в результате вода оказалась загрязнена.

Как Накануне.RU сообщил собственный источник в УФСИН России по Южному Уралу, источником загрязнения явилась именно исправительная колония.

Опасность заключается в том, что соседнее озеро Иртяш снабжает питьевой водой Озерск. В данный момент в Кыштыме проходит закрытое совещание по экологическим проблемам.

Никаких комментариев по этому поводу от официальных ведомств пока не поступало.