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экономика ;  | комментариев: 1
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На Южном Урале стоки из исправительной колонии загрязнили озеро хлором
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сточные воды, сброс, загрязнение, водоем (2017) | Фото: прокуратура Свердловской области

В Челябинской области в озеро Сазоново, которое расположено между Озерском и Кыштымом, вылили хлорсодержащие элементы - в результате вода оказалась загрязнена.
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Как Накануне.RU сообщил собственный источник в УФСИН России по Южному Уралу, источником загрязнения явилась именно исправительная колония.

Опасность заключается в том, что соседнее озеро Иртяш снабжает питьевой водой Озерск. В данный момент в Кыштыме проходит закрытое совещание по экологическим проблемам.

Никаких комментариев по этому поводу от официальных ведомств пока не поступало.

Другие новости по темам: хлор, озеро, стоки, колония, Кыштым, Озерск, Сазоново
06.04.2018 12:27 Мск | Кыштым | Михаил Белокрылов
14:27 Екб


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На Южном Урале стоки из исправительной колонии загрязнили озеро хлором
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