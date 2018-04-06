Роскомнадзор требует от Facebook объяснить ситуацию с аккаунтами российских СМИ

Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием пояснить позицию социальной сети в связи с ограничением доступа к аккаунтам некоторых российских СМИ. Об этом говорится в письме ведомства.

Отмечается, что доступ к ряду аккаунтов российских СМИ ограничен также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram.

В письме ведомстве подчеркивает, что ограничение доступа "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России".

В Роскомнадзоре расценивают данный шаг "как продолжение руководством компании Facebook недружественной политики в отношении российских пользователей".

В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA".

"Интерфакс" сообщает, что в марте IRA было включено в санкционный список Минфина США в связи с тем, что его сотрудники якобы пытались оказать влияние на американские выборы в 2016 году.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что гораздо больше вопросов у ведомства к Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram.