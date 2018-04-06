Окружной депутат взял на контроль строительство дома культуры в югорском поселке

Главе Кондинского района Анатолию Дубовику поступил запрос от депутата окружного парламента Сергея Тульникова. Парламентарий просит рассказать, как в поселке Леуши возводят дом культуры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Поступило коллективное обращение от жителей поселка с просьбой помочь получить информацию о возведении дома культуры в Леуши. Прошу предоставить мне сведения о планах и ходе строительства, о наличии проектно-сметной документации на объект", – говорится в запросе.

Помощник депутата Леонард Насибуллин рассказал Накануне.RU: в Леуши нет многих элементов инфраструктуры. Старый дом культуры снесли три года назад, и планов по строительству нового у местных властей пока нет.

"Невозможно целыми днями находиться во дворе своего дома. Хочется, чтобы было, куда пойти с друзьями, с детьми. Нужен какой-то уютный уголок, дом культуры или, может быть, сквер или парк", — предлагает местный житель Николай Лысов.

Насибуллин добавил, что во время поездки в поселок, Тульников обнаружил только одну более или менее современную оборудованную площадку, расположенную опять-таки неподалеку от школы.

"Нам удалось увидеть еще минимум два детских островка с безнадежно устаревшими каруселями, ржавым покосившимся "грибком", каким-то подобием качелей и песочниц. По всему видно, что интерес к этим объектам уже давно никто из детворы не проявляет. Одна из так называемых площадок щедро "украшена" старыми автопокрышками, видимо, когда-то использовавшимися как клумбы", - добавил политик.