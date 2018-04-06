В Минэнерго ждут роста цен на бензин не выше инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2018 г. ожидается на уровне инфляции, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на итоговом заседании расширенной коллегии министерства.

По его словам, рост цен на топливо происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты.

"То есть никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года рост цен (розничных цен на бензин - ред.) должен быть примерно на уровне инфляции", - приводит его слова "Прайм".

Добавим, что по данным Росстата в последнюю неделю марта в 47 центрах субъектов России отмечался рост розничных цен на бензин. В среднем по России стоимость топлива изменилась на 0,1-0,2%.

Как сообщало Накануне.RU, независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке, что впоследствии может отразиться на розничных ценах.