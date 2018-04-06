Назначена дата рассмотрения иска о подмене детей в Прикамье 40 лет назад

Суд принял к производству первый иск о подмене детей в Пожвинском роддоме в 1978 г. Назначена дата первого заседания, передает корреспондент Накануне.RU.

"Первое заседание состоится в 10.00 27 апреля", - сообщил Накануне.RU адвокат потерпевших Игорь Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Ранее Саввин в беседе с Накануне.RU говорил, что этот процесс будет пятым в России.