Михаил Бабич опроверг хранение в Шиханах вещества для отравления Скрипаля

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе, бывший глава государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич опроверг информацию о том, что вещество для отравления Скрипаля произведено в городе Шиханы Саратовской области, сообщает "Интерфакс".

По его словам, химическое оружие, в том числе газ "Новичок" никогда не хранилось в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся. В Саратовской области был объект "Горный", но не в Шиханах", - приводит издание слова полпреда. Он также отметил, что "Горный" стал первым объектом где была завершена ликвидация химоружия.

О том, что отравляющее вещество было произведено на территории России сообщила газета Times со ссылкой на спецслужбы.

Как сообщало Накануне.RU, Лондон представил эту информацию на брифинге, чтобы доказать союзникам причастность Москвы к отравлению Скрипаля и убедить их присоединиться к санкциям против России, отмечает газета. После этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов.

Напомним, 3 апреля специалисты британской лаборатории сообщили, что не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже Министерство иностранных дел Великобритании удалило сообщение в Twitter, в котором говорилось о безусловной причастности России к созданию нервно-паралитического газа "Новичок", использованного для отравления Скрипалей.