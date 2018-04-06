На Среднем Урале из-за угольной пыли закрыли предприятие

В Березовском прокуратура добилась вынесения решения о приостановлении деятельности предприятия ООО "САТИС", производящего брикеты из мелкого торфа и угля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предприятие должно было обеспечить наличие санитарной зоны, равной 300 м. Однако фактически расстояние от границы производственной площадки предприятия до ближайшего жилого дома составляло 60 м. По этой причине жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль.

"На предприятии не проводились лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов, протоколы лабораторных испытаний отсутствовали, производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха организован не был", - пояснили в ведомстве.

Исковое заявление прокуратуры судом удовлетворено в полном объеме. Кроме того, по требованию прокуратуры деятельность предприятия приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Решение суда в законную силу не вступило.