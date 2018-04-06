Советник президента посоветовал пользователям Telegram вспомнить про ICQ

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко советует в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ.

"Мне нравится ICQ", - сказал он "Интерфаксу". Клименко отметил, что ICQ, являющийся проектом Mail.ru Group, - полноценный месенджер, "совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя".

Он добавил, что в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему могут потерять 80-90% пользователей рунета.

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Напомним, ведомство давно уговаривает владельца мессенджера Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

На прошлой неделе, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому. Позже в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.