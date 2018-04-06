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В Якутии начальник аэроклуба присвоил 37 млн рублей: возбуждено уголовное дело
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наручники, деньги (2015) | Фото: portamur.ru

В Якутии возбуждено уголовное дело о присвоении крупной суммы денег в отношении бывшего начальника аэроклуба.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Восточного военного округа, проверка показала, что в течение полутора лет бывший начальник негосударственного образовательного учреждения "Якутский авиационно-спортивный клуб общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России" (ныне – профессиональное образовательное учреждение с тем же названием) предоставлял вверенную ему авиатехнику коммерческим организациям для безлицензионной перевозки грузов. Как уточнили в надзорном ведомстве, общая сумма присвоенных им путем перечисления на счета аффилированных фирм денег превысила 37 млн руб.

В отношении теперь уже бывшего начальника аэроклуба возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.

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06.04.2018 12:23 Мск | Якутск | информационная служба Накануне.RU
14:23 Екб


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В Якутии начальник аэроклуба присвоил 37 млн рублей: возбуждено уголовное дело
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