На Южном Урале объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

По данным Челябинского ЦГМС, днем 6 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильное отложение мокрого снега на проводах, гололед.

"В связи с выпадением сильных осадков в виде мокрого снега, отложением мокрого снега на провода и гололедных явлениях повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах", - говорится в сообщении.