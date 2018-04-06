"Корпорация развития" объявила конкурс на консервацию ж/д части моста через Надым

в этот день
06.04.18
13:42
В Екб.15:42
Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
"Эхо Бундестага". Ямальских чиновников обязали отчитываться о поездках за рубеж
В Екатеринбурге подписан закон об отмене прямых выборов мэра
Главное
Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram

Тема дня
Конец эпохи "свободной торговли" и ВТО Между Китаем и США разгорается торговая война. Топор отрыл Дональд Трамп еще своей предвыборной программой. А в начале апреля 2018 года США опубликовали перечень уже из более 1 тыс. товаров, на которые собираются ввести заградительные пошлины. Китай ответил вводом пошлин на более 100 американских товаров разных групп.
06.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дальневосточный тупик К большому сожалению, итоги выборов главы государства на Дальнем Востоке на чиновников из Минвостока впечатления не произвели. А ведь задуматься было о чем. Результаты кампании показали, что не очень-то радушно дальневосточники воспринимают действия власти по развитию макрорегиона.
06.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1267

"Корпорация развития" объявила конкурс на консервацию ж/д части моста через Надым
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

мост через Надым, Северный широтный ход (2017) | Фото: Пресс-служба Корпорации развития

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") ищет подрядчика для консервации объектов железнодорожной части объекта Северного широтного хода. "КР" до того момента, как лишилась проекта, успела провести часть монтажных работ для прокладки ж/д линии моста через Надым на Ямале. Консервация объекта может стоить акционерному обществу более 3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Корпорация развития" объявила запрос котировок на консервацию объекта "Строительство мостового перехода через реку Надым на км 991 автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым, км 982 – км 1000" II очередь строительства (II этап). Устройство железнодорожной части". Работы включают в себя сооружение инженерных заграждений на первой и 13-ой опорах моста через Надым, демонтаж временных подмостей с металлической фермы в пролетах 11-10 и 10-9, монтаж конструктивных элементов фермы.

Как следует из конкурсной документации, в течение 27 дней подрядчик должен провести работы по консервации объекта на пять лет. Начальная стоимость закупки - 3,5 млн руб.

Корпорация, напомним, была оператором СШХ и отвечала за строительство моста через Надым, в 2015г. компания сдала автомобильную часть моста. Его железнодорожную должны были прокладывать в 2016-м году, но поскольку другие участники строительства СШХ - "Газпром" и РЖД - не вносили проект в свои инвестпрограммы, строительство остановилось.

"Корпорация развития" сейчас исключена из проекта СШХ, работу будет вести РЖД, Поэтому Корпорация вынуждена законсервировать часть объектов, подготовленных к строительству железнодорожной части моста.

Как сообщало Накануне.RU, в Минтрансе принято решение о начале строительства Северного широтного хода в 2018 г.

Другие новости по темам: Корпорация развития, Северный широтный ход, госзакупки, Сургут – Салехард
06.04.2018 11:43 Мск | Екатеринбург | Алёна Ласкутова
13:43 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.03.2018 14:41 Мск
В Минтрансе назвали сроки начала строительства Северного широтного хода

Ранее 26.03.2018 08:18 Мск
РЖД создаст компанию для строительства Северного широтного хода

Ранее 27.02.2018 16:23 Мск
Медведев подписал распоряжение о строительстве Северного широтного хода

Ранее 25.12.2017 08:38 Мск
Проект концессии по Северному широтному ходу передан в Правительство РФ

Ранее 13.12.2017 15:44 Мск
Грузооборот Северного широтного хода увеличился

Ранее 30.11.2017 09:07 Мск
Владимир Путин назвал Широтный ход перспективным проектом

Ранее 20.11.2017 13:01 Мск
В "Единой России" объяснили причины реформы МКС

Ранее 20.11.2017 12:00 Мск
Владимир Якушев на МКС "Единой России" рассказал о развитии региона

Ранее 20.11.2017 10:52 Мск
Уральский МКС "Единой России" будет включать в себя все регионы УрФО

Ранее 20.11.2017 09:51 Мск
Северный широтный ход получит поддержку "Единой России"

Ранее 01.11.2017 07:17 Мск
Ямал подтвердил финансовое участие в строительстве Северного широтного хода

Ранее 20.10.2017 10:15 Мск
Правительство утвердило финансовую модель Северного широтного хода

Ранее 17.10.2017 11:20 Мск
Правительство проводит совещание по строительству Северного широтного хода. Денег дадут меньше

Ранее 24.04.2017 13:48 Мск
Губернатор Ямала попросил Медведева поддержать концессионное соглашение по Северному широтному ходу

Ранее 24.04.2017 09:03 Мск
На совещании у Медведева обсудили Северный широтный ход

Ранее 07.04.2017 15:41 Мск
Ямало-Ненецкий автономный округ вложит в строительство Северного широтного хода 8,2 миллиардов рублей

Ранее 06.04.2017 11:07 Мск
Дворкович: Правительство дорабатывает модель строительства Широтного хода

Ранее 30.03.2017 13:03 Мск
РЖД и "Газпром" договорились о строительстве Северного широтного хода








Добавить комментарий:

"Корпорация развития" объявила конкурс на консервацию ж/д части моста через Надым
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+