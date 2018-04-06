"Корпорация развития" объявила конкурс на консервацию ж/д части моста через Надым

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") ищет подрядчика для консервации объектов железнодорожной части объекта Северного широтного хода. "КР" до того момента, как лишилась проекта, успела провести часть монтажных работ для прокладки ж/д линии моста через Надым на Ямале. Консервация объекта может стоить акционерному обществу более 3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"Корпорация развития" объявила запрос котировок на консервацию объекта "Строительство мостового перехода через реку Надым на км 991 автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым, км 982 – км 1000" II очередь строительства (II этап). Устройство железнодорожной части". Работы включают в себя сооружение инженерных заграждений на первой и 13-ой опорах моста через Надым, демонтаж временных подмостей с металлической фермы в пролетах 11-10 и 10-9, монтаж конструктивных элементов фермы.

Как следует из конкурсной документации, в течение 27 дней подрядчик должен провести работы по консервации объекта на пять лет. Начальная стоимость закупки - 3,5 млн руб.

Корпорация, напомним, была оператором СШХ и отвечала за строительство моста через Надым, в 2015г. компания сдала автомобильную часть моста. Его железнодорожную должны были прокладывать в 2016-м году, но поскольку другие участники строительства СШХ - "Газпром" и РЖД - не вносили проект в свои инвестпрограммы, строительство остановилось.

"Корпорация развития" сейчас исключена из проекта СШХ, работу будет вести РЖД, Поэтому Корпорация вынуждена законсервировать часть объектов, подготовленных к строительству железнодорожной части моста.

Как сообщало Накануне.RU, в Минтрансе принято решение о начале строительства Северного широтного хода в 2018 г.