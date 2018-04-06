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"Амкар" рассчитывает на возвращение права проводить домашние матчи в Перми
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ФК Амкар манеж тренировка (2017) | Фото: fc-amkar.org

Комиссия Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги собирается посетить Пермь 9 апреля, чтобы оценить качество газона стадиона "Звезда", на котором футболисты пермского клуба "Амкар" проводят домашние матчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Амкара" Игоря Резвухина.

"Мы рассчитываем на положительное решение, чтобы провести на своем стадионе три оставшихся домашних матча", - приводит издание слова Резвухина.

Как сообщало Накануне.RU, ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба.

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06.04.2018 11:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:59 Екб


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"Амкар" рассчитывает на возвращение права проводить домашние матчи в Перми
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