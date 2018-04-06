Стали известны виновники гибели мальчика от удара электрическим током в Троицке

В Троицке работники "Ростелекома" допустили ненадлежащую эксплуатацию линии связи, проходящей по улице имени Расковой, а также своевременно не демонтировали оборванные провода, лежащие на земле - в результате 4 апреля 10-летний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к проводам.

Также установлено, что работники МУП "Электротепловые сети" допустили ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей при монтаже и эксплуатации линии электропередач, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Прокурором Троицка организована проверка, в ходе которой будет дана оценка бездействию должностных лиц указанных компаний.