В Финляндии мужчина впервые родил ребенка. По словам отца, беременность прошла без проблем

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил гражданин, числящийся по регистрационным документам мужчиной. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что молодой отец был женщиной, но сменил пол в позапрошлом году. Для того чтобы завести ребенка, он решил прервать гормональную терапию.

Новорожденный появился на свет еще до операции по смене пола, однако документы его мать уже сменила на "мужские".

Роды прошли без осложнений, малыш родился здоровым - весом почти 4 кг и ростом 53 сантиметра. Как рассказывает сам мужчина, только последние несколько недель беременности были трудными.

В то же время сложности возникли с технической частью вопроса - медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, который ждет ребенка, идентификационный номер мужчины.

В 2015 году американские хирурги из клиники Кливленда (штат Огайо), которые уже сегодня могут делать операции по пересадке матки женщинам, заявляли, что операции по пересадке матки мужчинам, которые смогут выносить и родить ребенка, станут реальностью уже "через 5-10 лет, а может быть и раньше".