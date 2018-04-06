Бывшего работника Тюменского индустриального университета судят за взятку в 165 тысяч

Ушло в суд дело 28-летнего бывшего ассистента кафедры транспорта углеводородных ресурсов института транспорта Тюменского индустриального университета. Его обвиняют в получении взяток от студентов, передает корреспондент Накануне.RU.

В январе заочникам предстояло сдать курсовую работу и экзамен по "Эксплуатации газопровода". По версии следствия, 28-летний преподаватель сообщил трем старостам, что их можно сдать за деньги. Старост это предложение заинтересовало, и они пришли к предпринимателю-полиграфисту, который должен был им "помочь". Тот оценил курсовую в 6 тыс. руб., уточнив, что писать ее для каждого студента будет сам ассистент кафедры. При заказе 10 работ старосте она обойдется бесплатно.

Главы рассказали об идее одногруппникам. Они завысили стоимость курсовой работы до 6 тыс. 500 руб., чтобы разницу забрать себе. С 33 студентов из трех групп собрано было 214 тыс. 500 руб. Из них 16 тыс. 500 руб. поделили три старосты, 33 тыс. руб. достались предпринимателю за распечатку курсовых работ. 165 тыс. рублей получил ассистент.

Преподаватель признал свою вину. Дело ушло в Ленинский районный суд Тюмени. Уголовные дела 13 студентов, которые обвиняются в даче взятки, тоже находятся в суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, последнее время вуз постоянно мелькает в криминальной хронике региона. Экс-ректор индустриального университета Олег Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. Кроме него были наказаны профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также подельник последнего Алексей Федоров. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.