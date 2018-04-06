Постпред США при ООН: "Россия никогда не будет нашим другом"

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними [россиянами] работать", - заявила Хейли, выступая в Университете Дьюка в Северной Каролине.

Как сообщает ТАСС, при этом она уточнила, что "мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть".

А говоря об отношениях США и РФ, постпред Штатов при ООН добавила: "Где мы можем работать вместе, мы должны это делать. Я встречалась с российским посланником. И мы согласились с тем, что должны найти какие-то точки соприкосновения".

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявляли, что Вашингтон хочет восстановить отношения с Россией. Поводом для этого могут стать вопросы, затрагивающие интересы обеих стран.