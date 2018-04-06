Актер театра и кино Владимир Машков назначен худруком "Табакерки"

Актер театра и кино, народный артист России Владимир Машков возглавил Московский театр-студию под руководством Олега Табакова, передает МИА "Россия сегодня".

Нового художественного руководителя "Табакерки" труппе представили сегодня, 6 апреля, заммэра Москвы Леонид Печатников и глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Отмечается, что театр благожелательно воспринял это назначение, Машков приступит к работе с 23 апреля.

Ранее стало известно, что худруком МХТ имени Чехова, также возглавляемого ранее Олегом Табаковым, назначен режиссер Сергей Женовач. Он также приступит к своим обязанностям на этом посту с 23 апреля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.