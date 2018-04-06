Продажа лотерейных билетов несовершеннолетним запрещена

С 7 апреля в России вступает в силу запрет на продажу гражданам, не достигшим совершеннолетия, лотерейных билетов и квитанций, в том числе электронных. Кроме того, вводится запрет на прием ставок у несовершеннолетних и выплату им выигрышей.

Ранее депутаты Государственной думы внесли изменения в статью 20 федерального закона "О лотереях" и статью 8 закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". В соответствии с утвержденными поправками, продавец лотерейных билетов наделяется правом потребовать у покупателя предъявления паспорта в случае, если возникнут сомнения в достижении игроком 18-летнего возраста. Кроме того, нельзя получить выигрыш, размер которого превышает 15 тыс. руб., без предъявления паспорта.

Как сообщил "Российской газете" заведующий отделом экономической теории ИМЭМО РАН Сергей Афонцев, мотивация такого рода решений связана с продолжением линии, которая была начата с фиксации в законодательном поле запретов на продажу несовершеннолетним гражданам алкоголя и табака.

"Многие запреты можно обойти, но в любом случае этот закон ограничит масштаб такого явления, как "игра в лотерею" несовершеннолетними", - пояснил эксперт.