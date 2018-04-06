Депутата Евпаторийского горсовета арестовали на Украине на два месяца

Депутата Евпаторийского городского совета, задержанного при въезде на Украину, арестовали на два месяца. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Задержанному депутату Херсонским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент случился в пункте пропуска "Чаплинка". На депутата заведено уголовное дело, его подозревают в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Также в январе в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Республики Крым Петр Михальчевский, в феврале - бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов.