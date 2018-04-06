В Екатеринбурге накануне православной пасхи появились интерактивные пасхальные яйца

В преддверии празднования православной пасхи на центральных улицах Екатеринбурга установили так называемые интерактивные пасхальные яйца, передает корреспондент Накануне.RU.

Раскрашены эти пасхальные яйца в стиле русской народной декоративной росписи. А установили эти атрибуты по инициативе Фонда святой Екатерины. Как рассказали в фонде, специально для проекта разработано мобильное приложение c использованием так называемой технологии дополненной реальности.

Используя это приложение, можно узнать - где именно располагаются пасхальные яйца. Дальше организаторы предлагают их отыскать, активировать и узнать интересные факты о пасхальных традициях, просмотрев видеофильм.

Порядок действий таков : сканируется QR код, располагающийся на информационной табличке около пасхального яйца, скачивается приложение "Пасха 2018", запускается, камера мобильного телефона наводится на пасхальное яйцо и можно посмотреть оригинальную анимацию, которая расскажет об одном из пяти интересных фактов о празднике.

Если найти и активировать все пасхальные яйца, можно получить уникальную открытку.

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: «Цель проекта Пасхальные яйца — это подарок любимому города от фонда святой Екатерины. Мы надеемся, что таким образом нам удастся привлечь внимание к одному из самых светлых праздников. Прежде всего, это касается молодежи. Приложение позволяет не просто узнать интересные факты о праздновании Пасхи, но и получить уникальную открытку, которой можно поздравить родных и близких».

Название приложения в магазинах приложений: «Пасха 2018»

Ссылка на устройства iOS: https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0-2018/id1365678755?l=ru&ls=1&mt=8

Ссылка на устройства Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yokata.easterapp

Пасхальные яйца расположены в Екатеринбурге по улице 8 марта/Малышева у храма «Большой Златоуст, по ул. Б Ельцина/ Набережная рабочей молодежи,, у ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2, у Пассажа, пр. Вайнера, 9,у Часовни Святой Екатерины

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.