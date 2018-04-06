Югорские силовики, которым вменяют покровительство торговле "левым" алкоголем, обросли тремя новыми "уголовками"

Следователям стало известно о новых преступлениях начальника Нефтеюганского городского отдела полиции Николая Плаксина и главы отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ, организации применения административного законодательства окружного управления МВД Романа Недыбы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следователи узнали о новых фактах получения обвиняемыми взяток, а также о злоупотреблениях полномочиями. Возбуждены три уголовных дела", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, силовики, предположительно, брали взятки в 2016-17 гг. Притом не только деньгами, но и имуществом и услугами. В их кабинетах и квартирах прошли обыски. Оба арестованы.