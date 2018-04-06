Бывший переводчик Каддафи раскрыл подробности финансирования кампании Саркози

Бывший переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури рассказал подробности о финансировании ливийским лидером избирательной кампании экс-президента Франции Николя Саркози.

В интервью RT Миссури заявил, что в ходе визита в Ливию в 2005 году Саркози сообщил Каддафи о намерении баллотироваться в президенты. Бывший переводчик отметил, что ливийский лидер пообещал оказать Саркози "всяческую поддержку и помощь".

Он подтвердил, что представители предвыборного штаба французского политика встречались с ливийскими чиновниками.

Миссури рассказал, что в ходе встречи стороны составили документ, в котором содержалась просьба к ливийскому руководству выделить пятьдесят миллионов евро в качестве поддержки избирательной кампании Саркози. Однако Каддафи распорядился уменьшить сумму до двадцати миллионов.

Он также заявил, что Каддафи многократно признавал во время телевизионных интервью факт оказания поддержки предвыборной кампании бывшего президента Франции.

"Каддафи говорил об этом и лично мне. Однажды он сказал: "Я пожертвовал 20 миллионов евро", - сказал Миссури.

В марте судебные власти Франции предъявили Саркози обвинения в нарушениях при финансировании предвыборной кампании. Сын Каддафи заявил о готовности дать показания против Саркози.