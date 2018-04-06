В Ижевске перед судом предстанет пенсионер, обвиняемый в насилии над малолетними девочками

В Ижевске завершено расследование уголовное дела в отношении пенсионера, обвиняемого в насилии над малолетними девочками, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Удмуртии.

Обвиняемый, работающий сантехником в одной из больниц города, в период с июня 2016 года по август 2017 года в одном из дворов на территории Ленинского района Ижевска знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет. "Затем путем уговоров и предложений заманивал их к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием в силу малолетнего возраста", - говорится в сообщении. Отмечается, что за совершение сексуального насилия мужчина давал девочкам небольшие денежные вознаграждения.

Одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям, которые обратились в полицию.

В ходе расследования установлено семь потерпевших девочек, всего злоумышленник обвиняется в совершении 15 эпизодов преступлений.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.