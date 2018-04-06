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от издателя  |  комментариев: 2


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Американский сенатор прибыл в Донбасс и пообещал ВСУ снайперские комплексы
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сенат США (2017) | Фото: i2.wp.com

Американский сенатор Роберт Портман во время визита на Украину пообещал, что в придачу к "Джавелинам" США предоставят ВСУ снайперские комплексы, сообщает "Голос Америки".
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Он подчеркнул, что именно администрация Дональда Трампа предоставила Украине летальное оружие.

"Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, который доказывает, что США стоят плечом к плечу с Украиной", - сказал Портман.

Напомним, США заложили в своем оборонном бюджете на 2018 год $350 млн на военную помощь Украине.

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06.04.2018 11:10 Мск | Евгений Чернышёв
13:10 Екб


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Американский сенатор прибыл в Донбасс и пообещал ВСУ снайперские комплексы
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