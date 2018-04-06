Американский сенатор прибыл в Донбасс и пообещал ВСУ снайперские комплексы

Американский сенатор Роберт Портман во время визита на Украину пообещал, что в придачу к "Джавелинам" США предоставят ВСУ снайперские комплексы, сообщает "Голос Америки".

Он подчеркнул, что именно администрация Дональда Трампа предоставила Украине летальное оружие.

"Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, который доказывает, что США стоят плечом к плечу с Украиной", - сказал Портман.

Напомним, США заложили в своем оборонном бюджете на 2018 год $350 млн на военную помощь Украине.