Южноуралец попал под суд за контрабанду сильнодействующих веществ

В Озерске 31-летнего местного жителя будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ.

В интернете мужчина заказал у неустановленного лица в республике Беларусь препарат, содержащий сильнодействующие вещества болденон, тренболон, тестостерона пропионат и тестостерона капроат общей массой 5,39 г, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Вещества мужчина получил по почте в декабре прошлого года - во время получения обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области, сильнодействующее вещество изъято.