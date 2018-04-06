В Магнитогорске руководство психбольницы не рассчиталось за установку видеонаблюдения

В Магнитогорске руководство Областной психоневрологической больницы № 5 в нарушение требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не рассчиталось за установку систем видеонаблюдения.

Сумма задолженности - около 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

С декабря 2017 года заказчиком оплата по контракту не произведена, вследствие чего нарушены права субъекта предпринимательской деятельности. Руководству больницы внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения закона.

Сейчас в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по контракту выплачена в полном размере, главный бухгалтер медицинского учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.