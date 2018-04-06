Ограничения полетов в Таджикистан сняты. Первый рейс из Перми состоится 10 апреля

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейс из Перми в Душанбе. Полеты стали возможны после того как авиационные власти России и Таджикистана урегулировали конфликт в организации двустороннего авиасообщения и сняли все ограничения, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным министерства транспорта РФ, переговоры авиационных властей России и Таджикистана состоялись 4 апреля, в Москве. Стороны отметили увеличение объема перевозок между странами. По итогам прошлого года, рост составил 14%. Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном.

В полном объеме были подтверждены полеты назначенных перевозчиков в рамках зимнего расписания 2017-2018 г. Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь – Душанбе, Жуковский – Куляб, Челябинск – Худжанд и Краснодар – Худжанд.

Первый полет из Перми в Душанбе назначен на 10 апреля. Вылеты будут осуществляться по вторникам, до 10 мая. Стоимость билетов начинается от 12 тыс. 850 руб.

Напомним, прямой рейс из Перми в Душанбе должен был открыться еще 13 марта. Однако самолет оказался задержан, а после рейс отменен из-за неподтверждения разрешения полетов таджикской стороной.