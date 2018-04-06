Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

"На основании статьи 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - говорится в сообщении.

Уточняется, что иск подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией обязанности организатора распространения информации, установленной пунктом 4.1 статьи 10.1 данного закона.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает владельца мессенджера Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

На прошлой неделе, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому. Позже в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.