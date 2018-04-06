В Самаре бывший инкассатор похитил 1 млн рублей

В Самаре бывший инкассатор присвоил и растратил 1 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Сотрудникам полиции о пропаже крупной суммы денег в конце марта сообщили сотрудники одной из банковских организаций областного центра. Они пояснили, что во время внутренней проверки обнаружилась не сдача сейф-пакета, в котором находилось 200 купюр номиналом по 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, незадолго до инцидента 23-летний сотрудник инкассации написал заявление об увольнении, он и попал под подозрение правоохранителей. По словам работников банка, их многочисленные попытки разыскать пропавшего работника не давали результатов.

В течение двух недель оперативники установили места, где разыскиваемый мог находиться и все их проверили. На одном из адресов инкассатора задержали – он не стал отрицать, что присвоил чужое", - отметили в ведомстве.

Злоумышленник рассказал, что часть похищенных денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи. Остальную сумму – 300 тыс. рублей - полицейские нашли во время обыска в квартире подозреваемого.